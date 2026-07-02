Çin ve Türkiye modernleşme vizyonlarında örtüşüyor: 'Xi Jinping: Çin'in Yönetimi' 5. cildi Ankara'da tanıtıldı

“Xi Jinping: Çin’in Yönetimi” kitabının 5. cildinin tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

CGTN Türk'ün aktardığına göre, Programa, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı yetkilisi ve Merkezi Toplumsal Ahlak ve Kültür İnşası Ofisi Daimî Müdür Yardımcısı Hu Kaihong, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Uluslararası İletişim Grubu Başkan Yardımcısı Yu Tao, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile çok sayıda üst düzey bürokrat, akademisyen ve siyasetçi katıldı.

Çin'in modernleşme vizyonu Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle örtüşüyor

Toplantıda konuşan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, “Xi Jinping: Çin’in Yönetimi” kitabının 5. cildinin Çin modernleşmesinin kendine özgü yolunu kapsamlı şekilde ortaya koyduğunu belirterek, bu vizyonun Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle yüksek düzeyde örtüştüğünü ifade etti.

Adan, Türkiye ile Çin’in karşılıklı stratejik güven temelinde kendi modernleşme deneyimlerini paylaşmasının ve Küresel Güney ülkeleri için yeni bir iş birliği modeli oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Çin ve Türkiye yeşil dönüşüm ve inovasyonda ortak geleceğe yürüyor

ÇKP Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı yetkilisi ve Merkezi Toplumsal Ahlak ve Kültür İnşası Ofisi Daimî Müdür Yardımcısı Hu Kaihong ise geleceğe bakıldığında Çin ile Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve bilim-teknoloji inovasyonu gibi alanlarda geniş bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti. İki ülkenin daha yüksek nitelikli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir kalkınma yolunda birlikte ilerlemesinin hem Çin ve Türkiye'nin modernleşme inşasını ileriye taşıyacağını hem de dünyanın modernleşmesine daha fazla katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye ile kültürel iş birliğini daha ileri taşımak istiyoruz

Hu Kaihong, bugün iki ülkenin Kuşak ve Yol ortak inşasını platform ve bağ olarak kullanarak medya, düşünce kuruluşları, yayıncılık, sinema-televizyon, kültür ve turizm gibi alanlarda daha yakın iletişim ve iş birliği yürüttüğünü söyledi.

Çin-Türkiye uygarlıklarının karşılıklı öğrenmesinin iki ülke ilişkilerinin beşerî temelini sürekli sağlamlaştırdığını ve ilişkilere kalıcı bir dinamizm kattığını dile getiren Hu, Türk tarafıyla birlikte dört büyük küresel girişimi hayata geçirmeyi, ikili ve çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisini yeni bir düzeye taşımayı ve insanlığın kader ortaklığı topluluğunun inşasında daha büyük bir rol üstlenmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Çin-Türkiye iş birliği için büyük fırsatlar var

Türkiye'nin Küresel Güney'in önemli bir üyesi, G20 üyesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 14 diyalog ortağından biri olarak bölgesel ve uluslararası meselelerde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Hu, Çin ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki somut iş birliğini sürekli derinleştirdiğini, nitelikli Kuşak ve Yol ortak inşasını Orta Koridor planıyla uyumlaştırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Hu Kaihong, halkı her şeyin üstünde tutmanın ve halkın refahını sağlamanın Çin ile Türkiye'nin modernleşme inşasının ortak arayışı olduğunu belirterek, Türk tarafıyla iletişimi daha da güçlendirmeyi, insanı esas alan modernleşmeyi el ele ilerletmeyi ve kalkınmanın meyvelerinin iki ülke halklarına daha iyi ulaşmasını umut ettiklerini dile getirdi.

55. yıl mesajı: Vize kolaylığı ve dışa açılım iş birliğini güçlendiriyor

Bu yıl Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yılı olduğunu hatırlatan Hu, geleceğe bakıldığında Çin-Türkiye iş birliğinin büyük fırsatlar sunduğunu ve umut vadeden bir geleceğe sahip olduğunu ifade etti.

Hu Kaihong ayrıca, bugün Çin'in yüksek düzeyli dışa açılım yoluyla derinlemesine dönüşümü ve yüksek nitelikli kalkınmayı teşvik ettiğini, diplomatik ilişki kurulan tüm en az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük tarifesi uygulanması ile 70'i aşkın ülkeye tek taraflı vizesiz giriş veya karşılıklı vize muafiyeti tanınması gibi önemli politika ve tedbirleri hayata geçirdiğini söyledi.

Kuşak ve Yol kültürel etkileşimi de güçlendiriyor

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise konuşmasında, bin yıllık İpek Yolu'nun yalnızca Çin ve Türkiye halkları arasındaki kültürel iletişimin tarihine tanıklık etmekle kalmadığını, aynı zamanda zengin kültürel mirasların oluşmasına da katkı sağladığını ifade etti.

Günümüzde Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ekonomik, ticari ve siyasi iş birliğini teşvik eden bir proje olmanın ötesine geçtiğini belirten Yazgı, güzergâh üzerindeki ülkeler arasında çok boyutlu kültürel iletişim ve karşılıklı öğrenmenin önemli bir platformu haline geldiğini söyledi.

Türkiye ile Çin arasında sanat, basın, eğitim ve turizm gibi alanlardaki beşeri iletişimin daha da derinleşmesini temenni ettiklerini dile getiren Yazgı, halklar arasındaki iletişimin güçlenmesinin iki ülke arasındaki dostluğun sağlam temelini daha da pekiştireceğini vurguladı.

Turizmin iki ülke halklarının birbirlerinin kültürünü, geleneklerini ve tarihini doğrudan deneyimlemesine imkân tanıdığına işaret eden Yazgı, bu sayede Türkiye ve Çin halkları arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluğun daha da derinleşebileceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı ile 15. Beş Yıllık Plan örtüşüyor

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ise Çin ve Türkiye medeniyetlerinin birbirini aydınlattığını ve birbirine bağladığını belirterek, kültürel iletişimin Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini teşvik etmenin önemli bir yöntemi ve vazgeçilmez bir seçeneği olduğunu söyledi. Diplomatik ilişkilerin 55. yılı vesilesiyle iki ülke arasındaki iletişimin çeşitli alanlarda daha da geliştirilmesini ve ikili ilişkilerin daha üst seviyeye taşınmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Çin ve Türkiye'nin bağımsız kalkınma yolunu kararlılıkla izleyen Küresel Güney'in önemli güçleri olduğunu vurgulayan Jiang, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı ile Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı kalkınma vizyonunun yüksek derecede örtüştüğünü belirtti. Jiang, iki ülkenin kalkınma yolunda omuz omuza duran ortaklar olduğunu ifade ederek, modernleşme sürecinde karşılıklı öğrenmeyi ve birbirlerine destek vermeyi temenni ettiklerini dile getirdi.

"Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" Türkiye'de güvenilir bir başvuru kaynağı oldu

"Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının Türkçe baskısının 2017 yılında yayımlanmasının ardından Türk okurlarından yoğun ilgi ve beğeni gördüğünü belirten Jiang, eserin Türkiye'nin çeşitli kesimlerinin Çin Komünist Partisi'ni ve yeni dönemdeki Çin'i anlaması açısından güvenilir bir kaynak haline geldiğini söyledi.

Kitabın 5. cildinin ise Çin Komünist Partisi'nin teorik yeniliklerinin en son ürünü olduğunu ifade eden Jiang, eserin ÇKP 20. Merkez Komitesi Genel Kurulu'ndan bu yana Parti'nin Çin halkına liderlik ederek Çin modernleşmesini ilerletme sürecindeki önemli deneyimlerini bilimsel şekilde özetlediğini, Çin'in yönetim modelinin neden başarılı olduğunu ortaya koyduğunu ve dünyadaki değişimlerle nasıl mücadele edileceği sorusuna derinlemesine cevap verdiğini belirterek, kitabın önemli bir dünya değerine sahip olduğunu söyledi.

Çin, COP31'de Türkiye ile yeşil kalkınma için çalışmaya hazır

Jiang Xuebin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde Çin'in Çin modernleşmesini ilerletmeye devam edeceğini, Türkiye'nin de Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilerlediğini ifade etti. İki tarafın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor Planı arasındaki uyumu hızlandırabileceğini belirten Jiang, Çin-Avrupa yük treni güney koridorunun geliştirilmesi, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile yeni enerji, 5G ve biyofarmasötik gibi yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi sayesinde iki ülkenin refah yolunda birbirini destekleyebileceğini kaydetti.

Yakında Türkiye'de düzenlenecek COP31'e Çin'in aktif şekilde katılmaya hazır olduğunu da vurgulayan Jiang, Türk tarafıyla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmeye, yeşil kalkınma fırsatlarını paylaşmaya, yeşil altyapı, temiz enerji ve döngüsel ekonomi gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye ve birlikte temiz, güzel ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.