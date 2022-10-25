Çin yeni tren projelerinin, saatte bin kilometre yapabileceğini iddia etti

25 Ekim 2022 Salı, 07:30

Çin "Hyperloop" (Aşırı hızlı döngü) tren projesini, 2 kilometrelik pistte başarıyla test etti.

Çin'de yapılan bu projede trenler, vakumlu bir tüpünün içinde bulunan manyetik rayların üzerinde havada süzülüyor.

Devlete ait medya kuruluşları, trenin saatte 130 kilometre hıza ulaştığını ancak tamamlandığında saatte 1 bin kilometre hıza çıkabileceğini iddia etti.

DÜNYADA İLK

IFLScience'a göre, dünyada ilk kez böyle bir tasarım inşa edilip test edildi ve 60 kilometrelik bir test pisti için çalışmalar başladı.

Hyperloop trenleri, yüksek hızlı trenler tarafından kullanılan maglev (Manyetik raylı tren) teknolojisini kullanıyor.

Hava direncinin ya da sürtünmenin tamamen ortadan kalkması, trenlerin hızlı ve verimli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Sürtünme olmadığı için hyperloop trenlerinde seyahat eden yolcular, trenin ne kadar hızlı olduğunu farkına bile varmadıklarını belirttiler. Bu trenler, ray ve tekerlekler olmadan seyahat ettikleri için neredeyse hiç ses çıkartmıyorlar.

ŞİRKETTEN ÜZÜCÜ HABER

Projenin ardındaki şirket Virgin Hyperloop, Kasım 2020'de hyperloop teknolojisiyle ilk yolcu seyahatini tamamlayarak tarihe geçmişti. Şirket bu tarihi başarılarıyla, hyperloop teknolojisinin yolcular için hem güvenli hem de oldukça keyifli olduğunu göstermişti.

Üzerinde test yapılan tren, sıfır noktasından 160 km/s hıza sadece altı saniyede ulaştı, ancak yolcular bu hızlanmayı hissetmediklerini belirttiler.

Ancak bu teknolojinin meraklıları için şirketten kötü bir haber geldi. Yapılan testten kısa bir süre sonra personellerin yarısı işten çıkartan şirket, hyperloop trenlerinde insan taşımama kararı aldı.