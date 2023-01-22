Çin yeni yılı nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Çin yeni yılı hangi hayvan?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 15:55

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 15:55

Ay yeni yılı, ay takvimi veya ay-güneş takvimine göre ayları Ay döngülerileri olan bir takvim yılının başlangıcıdır. Ay yeni yılı, çok sayıda kültür tarafından kutlanmaktadır. Çin'de geleneksel bir bayram olduğu için Çin Yeni Yılı olarak da adlandırılır.

AY YENİ YILI HANGİ TOPLUMLAR KUTLUYOR?

Doğu Asya kültürel çevre ülkelerinde, Güney ve Güneydoğu Asya'nın Hindu-Budist takvimlerinde, Orta Doğu'da Hicrî takvimde ve İbrani takviminde yer alır ve ayrıca Kanada'nın yerli Nisga'a halkı tarafından kutlanır.

ÇİN YENİ YILI NEDİR?

Çin yeni yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir.

ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN KUTLANIR?

Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşmektedir. Çin yeni yılı ya da bir başka deyişle Bahar Festivali bu sene 22 Ocak'ta başlayacak.

2023 ÇİN YENİ YILI HANGİ HAYVAN?



Çin’in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 22 Ocak'tan itibaren "Su Kaplan Yılı" geride bırakılarak "Tavşan Yılı"na girilecek.

Çin Ay Takvimi'ne göre 2023 Tavşan Yılı. Tavşan, Çin zodyak döngüsündeki 12 hayvandan biri. Çin burç kuşağına ve geleneğine göre 2023; uzun ömür, pozitiflik, talih, nüktedanlık, temkinlilik, akıllılık ve kendini korumayı sembolize eden Tavşan Yılı.