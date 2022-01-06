Çin'de 3 bin yıllık klan mezarlığı ortaya çıkarıldı

06 Ocak 2022 Perşembe, 17:02

Görsel: Shaojiapeng alanında deniz kabukları bağlı iplerle süslenerek ölülerle birlikte gömülen bir at, 5 Ocak 2022. (Fotoğraf: Anyang Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yin Harabeleri'nin sarayına ve atalara ait tapınağına 2,4 km uzaklıkta bulunan Shaojiapeng bölgesinin, Shang Hanedanlığı içinde "Ce" adlı bir klan için önemli bir yaşam alanı olduğuna inanılıyor.

Mezarlık kalıntılarında ele geçen bronz eşyaların yazıtında, klanın kimliğini gösteren Çince "Ce" harfi bulundu.

Alanın iki yıl süren kazılarında toplam 18 yapı temeli, 24 mezar, dört at ve araba çukuru ile zarif bronz eşyalar, yeşim ve taş nesneler, kemik eşyalar ve midye gibi kalıntılar bulundu.

Çukurlarda altı araba, çok sayıda savaşçı, ölülerle birlikte gömülen atlar, kalıntıların üzerinde gösterişli süslemelerle birlikte ortaya çıkarıldı. Bazı savaşçıların deniz kabukları bağlanmış şapkalar giydiği, bazı atların alınlarının altın kaplama ve bronz dolgularla süslendiği görüldü.

Enstitü müdürü Kong Deming, "Anyang'ın eski keşifleri arasında çok nadir rastlanan bir durum. Bulunanlar araba sahibinin özel durumunu ve gücünü yansıtıyor" dedi.

Araştırmacılar, klanın sosyal statüsü, iş bölümü ve Shang kraliyet ailesiyle ilişkileri de dahil olmak üzere alanın arta kalan gizemlerini çözmek için çalışmasını sürdürüyor.

Kong, bölgedeki kalıntıların çeşitlilik gösterdiğini ve nispeten iyi korunmuş durumda olduğunu, bu nedenle de bu kalıntıların Yin Harabeleri'nin kapsamı ve düzeni üzerine yapılan araştırmalar için büyük önem taşıdığını söyledi.