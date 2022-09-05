Çin’de 6.6 büyüklüğünde deprem
Çin’in Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.52’de Kangding kentinin 43 kilometre güneydoğusunda meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre; depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Çin’de 2008 yılında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde Sichuan eyaletinde yaklaşık 90 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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