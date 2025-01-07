Çin'de 6,8'lik deprem: 95 ölü, 130 yaralı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:16

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:18

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 95 kişinin hayatını kaybettiği, en az 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölgedeki yıkımın ardından yola dökülen enkaz ile parçalanmış dükkan molozları görülüyor.

Çin'in Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, bin 500'den fazla yerel itfaiyeci ve kurtarma görevlisi etkilenen bölgelere sevk edildi.

Pamuklu çadırlar, pamuklu paltolar, yorganlar ve katlanır yataklardan oluşan yaklaşık 22 bin yardım malzemesinin de depremin vurduğu bölgeye gönderildiği belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, can kayıplarını en aza indirmek, etkilenen insanları uygun şekilde yeniden yerleştirmek ve güvenli ve sıcak bir kış sağlamak için tüm arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Devlet medyası ilk depremin ardından büyüklüğü 4.4'e kadar çıkan bir dizi artçı sarsıntının meydana geldiğini belirtti.

Sarsıntılar, Nepal'in başkenti Katmandu'nun yanı sıra Bhutan ve Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

USGS, depremin meydana geldiği bölgede geçtiğimiz yüzyıl boyunca en az 6 büyüklüğünde 10 deprem meydana geldiğini açıkladı.