Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Değer kaybına fren!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:45

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuana yeniden destek sağlayarak para biriminin değer kaybını sınırlandırdı. Banka, günlük referans kurunu dolar başına 7,2 seviyesinin üzerinde belirledi. Bu adım, yuanın 7,3 seviyesini aşarak değer kaybına uğraması sonrası Pekin’in daha fazla değer kaybına izin vermeyeceği sinyalini verdi ve piyasadaki endişeleri azalttı.

YUANIN İSTIKRARI İÇİN ADIMLAR

Bu hamle, yuanın istikrar kazanmasına katkı sağladı. Bazı analistler, bu politikanın, Donald Trump’ın ABD başkanlığı dönemine benzer şekilde, yuan üzerindeki agresif satış baskısını önleyebileceğini ifade etti. Öte yandan, PBOC destekli bir gazete, bankanın yuanı istikrara kavuşturma konusundaki kararlılığını daha net şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

HONG KONG’DA YENİ TAHVİL SATIŞI PLANI

Yerel medya kuruluşu Yicai, Pekin’in Hong Kong’da daha fazla tahvil satışı yapmayı planladığını duyurdu. Bu adımın, piyasadaki yuan likiditesini azaltarak para birimini dolar karşısında güçlendirebileceği öngörülüyor.

EKONOMİK BÜYÜME İÇİN DESTEK

PBOC, büyümeyi desteklemek adına teknoloji inovasyonu ve tüketimi canlandırmak için mali desteği artıracağını açıkladı. Ayrıca sermaye piyasasını korumak için yeni düzenlemeler geliştirme ve likidite sağlamak adına ek adımlar atma taahhüdünde bulundu.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE ZORUNLU KARŞILIK ORANI

Banka, büyümeyi teşvik etmek için faiz oranları ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını “uygun bir zamanda” düşürme politikasını sürdüreceğini belirtti.