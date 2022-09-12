Çin'de Covid-19 kısıtlamaları: 'Hükümet ölmemizi mi istiyor?'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:52

Getty Images Çengdu kentinde kısıtlamalar başlamadan önce insanlar sebze almak için sıraya girdi

Çin'de Covid-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Nisanda Şanghay'da ve temmuzda Vuhan'da alınan karantina önlemlerinin ardından ülkede en az 30 farklı bölgede yeniden milyonlarca kişiye evde kalma talimatları veriliyor. Halk, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişemediğini söylüyor.

Çin hükümeti, ülkede bugün 949 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer hem sıfır Covid politikasını uygulamak hem de ekim ayında yapılacak Çin Komünist Partisi Kongresi öncesinde virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için çalıştıklarını ifade ediyor.

Fakat kısıtlamaların uygulandığı bölgelerde yaşayanlar itiraz ediyor, uzmanlar ise sıfır Covid politikasının ülkenin ekonomisine zarar verdiğini söylüyor.

Sincan bölgesinde Han, Kazak ve Uygurların yaşadığı İli Kazak Özerk İli'nde bir haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Çaresiz bir durumda olduklarını söyleyen halk, sosyal medya aracılığıyla yardım istiyor.

'UN, PİRİNÇ VE YUMURTAMIZ KALMADI'

Bölgede yaşayan bir kişi, "15 gün oldu. Un, pirinç ve yumurtamız kalmadı. Sütümüz zaten birkaç gün önce bitmişti" diyor.

Başka bir videoda ise Uygur bir adam çocuklarının üç gündür yemek yemediğini söylüyor.

Bölgenin başkenti Yining'de yaşayan 300 kişi için acil gıda, ilaç ve hijyenik ped talep eden bir belge internette paylaşılıyor.

Bölgede yaşayan bir başka kişi ailesinin durumunu şöyle anlatıyor:

"Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için hiç param kalmadı. Eşim hamile ve doktora gitmesi gerekiyor. İki çocuğum da var. Tüp gazımız tamamen bitti."

Birleşmiş Milletler (BM) geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bir raporunda Çin hükümetini Sincan'da bulunan Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı "ciddi insan hakları ihlalleri" ile suçlamıştı.

'HÜKÜMET BİZE HAYVAN MUAMELESİ Mİ YAPIYOR, YOKSA ÖLMEMİZİ Mİ İSTİYOR?'

Ülkede kısıtlama uygulayan şehirlerin sayısı giderek artıyor.

Yetkililer geçtiğimiz günlerde Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki Guiyang kentinde 500 bin kişiyi kapsayan bir bölgede aniden sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Guardian'da yer alan habere göre insanların evlerinden çıkmasını engellemek için binalardaki ışıklar söndürüldü.

Guiyang'daki durumu anlatan bir kişi, "İnternetten alışveriş yapamıyoruz çünkü eve servis yapmıyorlar. Süpermarketler zaten kapalı. Hükümet bize hayvan muamelesi mi yapıyor, yoksa ölmemizi mi istiyor?" sözlerini kullandı.

Diğer taraftan Siçuan eyaletinde bulunan Çengdu kentinde 21 milyon kişinin kentten çıkışı engellendi.

Bugün Çin medyasında yer alan haberlere göre ise Pekin'de eğitim yılının başlamasıyla birlikte üniversite yerleşkelerinde vaka sayıları artıyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Çin'de pandeminin başından bu yana Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı yalnızca 15 bin.