Fenerbahçe'den Attila Szalai için transfer kararı!
Süper Lig'e iddialı bir kadro ile başlayan Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Attila Szalai ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olmasının ardından sezonun gözde isimlerinden Macar savunmacı Attila Szalai'nin de durumu merak ediliyordu.
Sarı-lacivertliler sezon başında verdiği kararın arkasında durmaya devam ediyor.
"SENİ DEVRE ARASINDA DA SATMAYIZ"
Kanarya'da hem Kim Min-Jae hem de Attila Szalai için güçlü teklifler gelmişti. Sarı-lacivertliler, Güney Koreli yıldızı Napoli'ye göndermiş ancak Macar stopere izin vermemişti. Yönetim, Szalai ile görüşerek "Aynı sezonda hem Kim'i hem seni gönderemeyiz. Seni devre arasında da satmayız" dedi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Macar stoper bu yıl da takımda kalacak. Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 5 gole imzasını atarken, 2 de asist yaptı.
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