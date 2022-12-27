Çin'de Covid-19 sebebiyle ölüm sayısı dehşete düşürdü

27 Aralık 2022 Salı, 12:41

Çin'de, 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan Urumçi yangınının ardından gelen protesto dalgası Başbakan Şi, "Sıfır-Covid" politikasından vazgeçti. Çin hükümeti ayrıca, günlük Covid-19 raporunu da yayınlamama kararı aldı.

The Sun gazetesinde yer alan haber göre, Çin'de, Covid-19 sebebiyle ölüm sayısının günlük 5 bin kişiye yükseldi.

Çin'de, koronavirüs "mega tsunamisi" etkili olurken Tianjin kentindeki bir krematoryumdan olduğu iddia edilen görüntülerde, kırmızı renk tabutların oluşturduğu uzun bir sıra görüldü

Sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltma uzmanı Epidemiyolog Eric Feigl-Ding, başkent Pekin'deki "en üst düzey" hastaneler de dahil olmak üzere pek çok hastanede "oksijen tükeniyor" vurgusu yaptı.

Dr. Feigl-Ding, Çin'de yaşanan Covid-19 dalgasının "mega tsunami" olduğunu belirtti. Ancak en kötüsünün "henüz gelmediği" konusunda uyardı.

Haberde, krematoryumların, cenaze arabalarının oluşturduğu uzun kuyruklar nedeniyle 24 saat çalıştığı bildirildi.



GÜNDE 5 BİN ÖLÜM

Çin hükümeti tarafından resmi olarak kabul edilen 7 ölümün aksine, sağlık verileri analizi üzerine çalışan Airfinity şirketi, "Çin'de, günde 5 bin ölüm" olduğunu öne sürdü.

Airfinity ayrıca, Çin'in, 2.1 milyon Covid-19 kaynaklı ölümü görebileceği tahmininde bulundu.

Pekinli doktor Howard Bernstein, Hastanesine gelen hastaların sayısının giderek arttığını, neredeyse hepsinin yaşlı ve birçoğunun da çok hasta olduğunu söyledi.

Bernstein, hiç Covid-19 hastası tedavi etmediğini belirtirken "her gün düzinelerce hasta gördüğünü" ifade etti.

Bernstein, "Hastane tepeden tırnağa dolmuş durumda. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nin de diğer servisler gibi dolu. Bir ya da iki gün içinde iyileşmiyorlar, bu yüzden akış yok ve bu nedenle insanlar acile gelmeye devam ediyor, ancak üst kattaki hastane odalarına çıkamıyorlar. Günlerce acil serviste sıkışıp kalıyorlar. Dürüst olmak gerekirse en büyük zorluk, bence buna hazırlıksız olmamızdı" sözlerini ifadesine ekledi.