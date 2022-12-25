Çin günlük Covid-19 rakamlarını yayınlamayı durduracak
Çin, 2020'nin başında yayınlamaya başladığı günlük Covid19 vakaları ve ölümleri raporunu artık yayınlamayacağını duyurdu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Çin'in artık Covid-19 vakaları ve ölümleri için günlük rakamlar yayınlama uygulamasına son vereceğini açıkladı.
AFP'nin haberine göre NHC, politika değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmadan "Bugünden itibaren salgınla ilgili günlük bilgileri artık yayınlamayacağız" dedi.
NHC, "Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), referans ve araştırma amacıyla salgınla ilgili bilgileri yayınlayacaktır" dedi. Ancak CDC tarafından yayınlanacak verilerin türünü veya sıklığını belirtmedi.
Çin, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasından bu yana sadece altı Covid-19 ölümünü açıkladı.
Haberde, "krematoryum çalışanlarını, alışılmadık seviyede ceset yaktıklarını bildirdi" denildi.
Haberde ayrıca, Pekin hükümetinin "sıfır-Covid" stratejisini kaldırmasının ardından ülkede enfeksiyonların arttığı ve bu sebeple ilaç sıkıntısı yaşandığı, hastanelerin aşırı yoğunluğun olduğu ifade edildi.
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