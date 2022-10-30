Çin’de Devlet Güvenliği Bakanlığı'na Şi’ye yakın isim atandı
Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığına, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Cıciang eyaletinde parti sekreterliği yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Çın Yişin atandı.
Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki Çın Yişin’in yeni istihbarat şefi olacağı bildirildi.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen hafta yaptığı 20. Ulusal Kongresi’nin ardından partinin tepe yönetiminde yeni atamalar sürüyor.
Önceki istihbarat şefi Çın Vınçing, kongre ertesinde partinin en üst yönetim organı niteliğindeki 24 kişilik Siyasi Büroya seçilmiş, ardından partinin polis birimleri, mahkemeler ve savcılıkların yönetiminden sorumlu Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonunun başına getirilmişti.
Aynı komisyonun genel sekreterliğini yürüten Çın Yişin ise halefinin yerine bakanlığa atandı. Devlet Başkanı Şi Cinping’in Cıciang eyaletinde parti sekreterliği yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Çın Yişin, Şi’nin güvendiği isimlerden biri olarak biliniyor.
SALGININ İLK AYLARINDA VUHAN’A GÖNDERİLMİŞTİ
Çın, Covid-19 salgının başlangıcında durumu kontrol altına almak üzere ilk vakaların ortaya çıktığı Vuhan şehrine özel görevle gönderilen heyette yer almıştı.
İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİNE YÖNELİK SORUŞTURMADAN SORUMLUYDU
Öte yandan Çın, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreteri olarak üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik iki yıl süren soruşturmanın yürütülmesinde kilit rol oynamıştı.
Aralarında eski Adalet Bakanı, eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı ve Yüksek Halk Mahkemesinin eski Başkan Yardımcısının olduğu üst düzey bürokratlar ile emniyet müdürlerine yönelik yönelik soruşturmalarda idam ve hapis cezaları verilmişti.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- ‘Türkçe öldü, yaşasın Arapça’cılara ithaf
- ABD'den Rusya'ya tahıl koridoru çağrısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'başkent'lere mesaj
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi