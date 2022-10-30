Çin’de Devlet Güvenliği Bakanlığı'na Şi’ye yakın isim atandı

30 Ekim 2022 Pazar, 18:28

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki Çın Yişin’in yeni istihbarat şefi olacağı bildirildi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen hafta yaptığı 20. Ulusal Kongresi’nin ardından partinin tepe yönetiminde yeni atamalar sürüyor.

Önceki istihbarat şefi Çın Vınçing, kongre ertesinde partinin en üst yönetim organı niteliğindeki 24 kişilik Siyasi Büroya seçilmiş, ardından partinin polis birimleri, mahkemeler ve savcılıkların yönetiminden sorumlu Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonunun başına getirilmişti.

Aynı komisyonun genel sekreterliğini yürüten Çın Yişin ise halefinin yerine bakanlığa atandı. Devlet Başkanı Şi Cinping’in Cıciang eyaletinde parti sekreterliği yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Çın Yişin, Şi’nin güvendiği isimlerden biri olarak biliniyor.

SALGININ İLK AYLARINDA VUHAN’A GÖNDERİLMİŞTİ

Çın, Covid-19 salgının başlangıcında durumu kontrol altına almak üzere ilk vakaların ortaya çıktığı Vuhan şehrine özel görevle gönderilen heyette yer almıştı.

İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİNE YÖNELİK SORUŞTURMADAN SORUMLUYDU

Öte yandan Çın, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreteri olarak üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik iki yıl süren soruşturmanın yürütülmesinde kilit rol oynamıştı.

Aralarında eski Adalet Bakanı, eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı ve Yüksek Halk Mahkemesinin eski Başkan Yardımcısının olduğu üst düzey bürokratlar ile emniyet müdürlerine yönelik yönelik soruşturmalarda idam ve hapis cezaları verilmişti.