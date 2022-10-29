Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Çin Büyükelçisi ile görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD Büyükelçisi Burns ile görüştü. Görüşmede Wang, ABD ve Çin arasında "dostluk ve istikrar" olması gerektiğini vurguladı.
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Cuma günü ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ile biraraya geldi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang görüşmede, Burns'e ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin önemli başarıları ve önemi hakkında bilgi verdi.
Çin-ABD ilişkilerinin kritik bir dönemeçte olduğunu hatırlatan Wang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Çin ve ABD'nin birbirine saygı duyması, birarada barış içinde bulunması ve kazan-kazan işbirliği kurması gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.
Wang, bunun iki ülkenin ilişkilerini geliştirmesi için temel ilke olduğunu söyledi.
Wang, ne Çin ne de ABD'nin diğerini değiştiremeyeceğini, ABD'nin Çin ile bir güç konumundan muhatap olmaya çalışmayı bırakması ve Çin'in gelişimini bastırmaya ve kontrol altına almaya çalışmaya son vermesi gerektiğinin altını çizdi. Büyükelçi Burns de ABD'nin Çin ile iletişimi güçlendirmeye, farklılıkları yönetmeye ve işbirliğini ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.
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