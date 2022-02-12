Çin'de düşük doğum oranlarını önlemek için kürtajlara müdahale edilmek isteniyor

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Çin'in doğum oranı geçen yıl rekor düşük seviyeye ulaştıktan sonra, devlet destekli bir aile planlaması ajansı bu hafta kürtajlara "müdahale etmek" için "özel bir kampanya" başlatacağını duyurdu. Çin Aile Planlaması Derneği'nin 2022 çalışma planına göre, bu yıl evli olmayanlar için kürtajlara aktif olarak "müdahale etme" stratejisini uygulayacak.

Bu plan, "üreme sağlığını iyileştirmenin ve geliştirmenin" bir yolu olarak lanse edildi. Dernek uyarınca, kampanya "evlilik ve doğum konusunda pozitifliği teşvik etmek" için pilot projeler içerecek. Ayrıca, aile planlamasında kitlelere rehberlik etmek için bir dizi slogan ve tabandan erişim ile köylerde evlilikleri savunacak.

Çin'deki kürtaj sayısını azaltma kampanyası, ülkede doğum oranlarındaki rekor düşüşten dolayı düzenlenecek. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Çin'in doğum oranı 2021'de art arda beş yıl düşüş yaşadı ve bu da yakında nüfusun azalmasına neden olabilir.

Çin hükümeti, söz konusu doğum oranlarıyla mücadele etmek, iki çocuk politikasını değiştirmek ve çiftlerin en fazla üç çocuğa sahip olmasına izin vermek için Mayıs ayında önemli bir politika değişikliği duyurdu.

GENÇLER ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMİYOR

Bununla birlikte, bu politika değişikliğinin Çin'de düşen doğum oranında bir değişim oluşturup oluşturmayacağı belirsiz. Bunun sebebi ise Çinli gençlerin çocuk doğurma ve yetiştirmenin yüksek maliyetlerini ve hızlı tempolu "9-9-6" çalışma stilini öne sürerek aile kurma fikrine direnmesiyle, üremek istememesi.

Kürtaj Çin'de yasal olmasına rağmen, Çin hükümeti, kürtajı yasalarla kısıtlamak için resmi bir adım atmamıştır. Bununla birlikte, eyalet konseyi geçen yıl eylül ayında kürtajla ilgili yönergeler yayınlayarak, "kadınların üreme haklarını iyileştirmek" için tıbbi olmayan nedenlerle yapılan kürtajların azaltılması gerektiğini belirterek, kadınların bu işlemi yaptırmak için bu nedenleri göstermelerini zorunlu kıldı.

Ülkenin ulusal sağlık komisyonunun bir şubesi olan Çin hükümetinin Nüfus ve Kalkınma Araştırma Merkezi'nden alınan bir rapora göre, ülkede 2005'ten 2017'ye kadar her yıl ortalama dokuz milyon kürtaj yapıldı. Ancak rapor, özel kliniklerde ve hastanelerde gerçekleştirilen ek dört milyon kürtajla birlikte, sayının yılda 13 milyon prosedüre çok daha yakın olabileceğini kaydetti.