Çin'de genç yaşta evlenen çiftlere maddi yardım yapılacak

Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:02

Çin'in ulusal doğum oranının düşmesinden duyulan endişenin arttığı bir ortamda gençleri evlenmeye teşvik etmek için yeni bir karar alındı.

Ülkenin doğusunda yer alan Changshan kentinde, gelinin 25 yaşında ya da daha genç olması halinde çiftlere bin yuan (3 bin 695 TL) "ödül" verileceği açıklandı.

Changshan kentinin resmi WeChat hesabında yayınlanan bildiride, ödülün ilk evlilikler için "yaşa uygun evlilik ve çocuk doğurmayı" teşvik etmek olduğu belirtildi.

Ayrıca ödül, çocuk sahibi olan çiftler için bir dizi çocuk bakımı, doğurganlık ve eğitim yardımı da içeriyor.

ÇİN, VERİLER KARŞISINDA HAREKETE GEÇTİ

Çin'in nüfusunun son altmış yılda ilk kez düşmesinden ve nüfusun hızla yaşlanmasından endişe duyan yetkililer, doğum oranını yükseltmek için mali teşvikler ve çocuk bakım olanaklarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem almaya başladı.

Çin'de evlilik için asgari yasal yaş erkekler için 22, kadınlar için 20. Ancak evlenen çiftlerin sayısı düşüyor ve bu da bekar kadınların çocuk sahibi olmasını zorlaştıran resmi politikalar nedeniyle doğum oranlarını aşağı çekiyor.

Haziran ayında açıklanan hükümet verilerine göre, evlilik oranları 2022 yılında 6,8 milyon ile 1986'dan bu yana en düşük seviyeye inerek rekor kırdı. Verilere göre, geçen yıl 2021'e kıyasla 800 bin daha az evlilik gerçekleşti.

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin'in halihazırda dünyanın en düşüklerinden biri olan doğurganlık oranının 2022'de 1,09 ile rekor düşük seviyeye gerilediği tahmin ediliyor.

ÇOCUK BAKIM MALİYETLERİ, DOĞUM ORANINI AZALTIYOR

Yüksek çocuk bakım maliyetleri ve kariyerlerinin sekteye uğraması tehdidi, pek çok kadını daha fazla çocuk sahibi olmaktan ya da hiç çocuk sahibi olmaktan alıkoyuyor. Cinsiyet ayrımcılığı ve geleneksel klişeler ülke genelinde hala yaygındır.

Guardian'ın aktardığına göre, düşük tüketici güveni ve Çin ekonomisinin sağlığına ilişkin artan endişeler de genç Çinlilerin evlenmek ve çocuk sahibi olmak istememelerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.