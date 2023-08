Tesla'nın rakibi güçleniyor: Çinli otomotiv devi akıllı araç şirketini satın aldı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:28

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:28

Tesla'nın elektrikli otomotibil pazarında en büyük rakibi olarak gösterilen Çinli firma Xpeng, önemli bir anlaşma yaptı. Elektrikli akıllı araçlar üreten Didi şirketini 744 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Didi'nin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, Xpeng ve Didi "akıllı elektrikli araçların ve teknolojilerin küresel kullanımını teşvik etmek" amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında, Didi'nin akıllı elektrikli araç varlıkları Xpeng altında yeni bir alt marka olan "Mona" olarak piyasaya sürülecek. Ortaklık, pazarlama, finansal hizmetler, şarj altyapısı ve uluslararası genişleme gibi alanları da içeriyor.

VOLKSWAGEN XPENG İLE 700 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPMIŞTI

Bu gelişme, Xpeng'in son aylarda gerçekleştirdiği önemli iş birliklerinin bir devamı niteliğinde. Özellikle Volkswagen'in 700 milyon dolarlık yatırımının ardından Volkswagen markası altında Xpeng'in temel sürücü destek sistemleri (ADAS) teknolojilerini kullanan iki yeni model üreteceği açıklanmıştı.

Xpeng'in elektrikli araçlarının piyasa payı şu ana kadar sınırlı kalmış durumda. 2022'de Çin'in yeni enerji araç pazarının sadece %2,1'ini oluşturuyor. Ancak Didi ile kurulan bu ortaklık, Xpeng'in potansiyel olarak Çin'deki yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşmasına olanak sağlayabilir. Didi, 2023 yılının ilk çeyreğinde 587 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu kullanıcı kitlesi, Mona adlı yeni modeli tercih eden bir potansiyel hedef kitle olarak düşünülebilir.

GELECEKTE OTONOM ARAÇ ORTAKLIĞI DA GELEBİLİR

Xpeng ve Didi'nin ortaklığı, akıllı elektrikli araçlar ve teknolojilerin bir araya getirilmesiyle yeni bir ivme kazanabilir. Ancak Didi'nin daha önce otonom araç yapma hedefleri olduğu düşünüldüğünde, bu iki şirketin otonom araç alanında iş birliği yapma olasılığı da merak konusu. Xpeng'in güçlü yazılım geliştirme yetenekleri, Didi'nin sürüş verilerini kullanarak otonom sürüş algoritmalarını geliştirmesine olanak sağlayabilir.