Uçakta yemek skandalı: 24 yolcu hastalandı, acil iniş yapıldı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:47

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:47

Delta Air Lines’in Amsterdam’a giden 136 numaralı uçuşunda, bozulmuş yemek yiyen en az 24 yolcu hastalandı.

Olayın ardından uçak New York’a acil iniş yaptı. JFK Havalimanı’na gece 3’ten hemen sonra inen uçakta, ilk olarak 70 kişinin hastalandığı bildirildi ancak sadece 24 yolcu EMS tarafından tedavi edildi ve kimse hastaneye kaldırılmadı.

Uçak, Detroit’ten kalkmış ve Newfoundland’a kadar gelmişken geri dönerek JFK’ye yöneldi. Delta, uçaktaki bir ana kabin yemek servisinin bozulduğunu doğruladı.

YOLCULARIN DURUMU

Uçaktaki 277 yolcunun tamamına geceyi geçirmek için otel konaklaması sağlandı ve yolculuklarına çarşamba akşamı devam edecekleri belirtildi.

Bir yolcu olan Virginia, sosyal medyada otel ve yemek kuponlarının yeterli olmadığını dile getirerek, Amsterdam’a varmak istediğini yazdı. Virginia, daha sonra yeni bir uçuşa perşembe günü 16:30 için yerleştirildiğini bildirdi.

Delta, iniş sonrası özür diledi ve bir sözcü, "Bu, Delta'nın bilindiği hizmet standardı değildir ve müşterilerimizden yaşadıkları rahatsızlık ve gecikme için içtenlikle özür dileriz" dedi.