Çin’de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

Çin’in Gansu eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:20
Çin’de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı
Abone Ol google-news

Çin’in Gansu eyaletinin Baiyin kentindeki Jingtai bölgesinde bulunan kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken madenden 7’si yaralı olmak üzere 16 işçi sağ olarak kurtarılırken 10 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan yetkililer, enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.


Çin Kömür maden çöktü
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler