Çin’de kömür madeni çöktü: 10 ölü, 7 yaralı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:20

Çin’in Gansu eyaletinin Baiyin kentindeki Jingtai bölgesinde bulunan kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çöken madenden 7’si yaralı olmak üzere 16 işçi sağ olarak kurtarılırken 10 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan yetkililer, enkaz altında kalan 17 kişiyi kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



