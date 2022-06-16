Çin'de konut fiyatları Mayıs ayında düşmeye devam etti

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:57

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Nisan ayında ülkedeki 70 şehirden 47'sinde aşağı yönlü bir aylık düşüş görülürken, Mayıs ayında da 43 şehirde yeni konut satış fiyatlarında düşüş yaşandı.

Birinci kademe yer alan dört şehir olan Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou'da yeni konut fiyatları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterirken Nisan ayında artış yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Xinhua'da yer alan habere göre, toplam 31 ikinci kademe şehirdeki yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,1'lik bir düşüş yaşanırken, üçüncü kademe 35 şehirde ise yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Birinci kademe dört şehirdeki ikinci el konut fiyatları Mayıs ayında aylık olarak değişmedi. İkinci ve üçüncü kademe şehirlerdeyse ikinci el konut fiyatlarının aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 düştüğü kaydedildi.