Çin'de kuraklık için yeniden 'turuncu alarm' verildi

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:00

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Çin'de, ülkenin meteoroloji merkezinden verilen bilgilere göre Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı bölgelerinde orta ile şiddetli düzeyde kuraklık görülüyor.

Üç gün boyunca Henan, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Fujian ve Sichuan'ın bazı bölümlerinde görülecek orta ile şiddetli yağışlarla kuraklığın hafifleyeceği tahmininde bulunan merkez, diğer bölgelerdeyse yüksek sıcaklık ve kuru havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

'YAPAY YAĞMUR' ÖNERİSİ

Merkez, yerel yetkililerden acil durum su kaynaklarını kullanmaları ve başta kentsel ve kırsal bölge sakinleri ve hayvanları için su teminini sağlamak üzere kendi bölgelerindeki mevcut su kaynaklarını sevk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Merkez suyun sıkı şekilde korunmasını ve gerektiğinde yapay yağmurun oluşturulmasını da önerdi. Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.