Çin'de Langya virüsü alarmı! Bilim insanları araştırmaya başladı
Araştırmacılar, Çin'de tanımladıkları yeni bir virüsü takip etmeye başladı. Ülkede şu ana kadar onlarca vaka tespit edildi.
The Guardian'ın haberine göre, Yeni tip Langya henipavirüs (LayV) ilk olarak Çin'in Şantung ve Henan bölgelerinde 2018'in sonunda tespit edilmişti, ancak geçen hafta bilim insanları tarafından resmen tanımlandı.
Bilim insanları virüsün yüksek ihtimalle hayvandan insana bulaştığını düşünüyor. Araştırmacılar, virüsün insanlar arasında bulaşıp bulaşamayacağının hala belirsiz olduğunu ve 35 vakanın çoğunun çiftçilerde görüldüğünü aktardı.
Tayvan'da yetkililer virüsün yayılmasını takip altına aldı. Araştırmacılar doğadaki hayvanların üzerinde test yaptıktan sonra 262 sivri farenin dörtte birinden fazlasında LayV buldu.
Virüs; insanlarda yüksek ateş, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrılarına sebep olabiliyor. Henüz kayıtlara hiç LayV kaynaklı ölüm geçmedi. Virüsün henüz insandan insana bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.
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