Çin’de otoyol çöktü: 48 kişi öldü! ‘Araçlar yarığa düştü...'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:21

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:27

Çin'in güneyinde, dağlık bir bölgede olan Meizhou şehrine yakın bir otoyol, şiddetli yağışların ardından çöktü. Çinli yetkilier, araçların yamaçtan aşağı yuvarlandığını ve en az 48 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Meizhou şehir yönetimi, otoyolun 18 metre uzunluğundaki bir bölümünün Çarşamba günü öğleden sonra çökmesinin ardından 23 aracın yarığa düştüğünü söyledi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 30 kişinin de yaralandığı, ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bir itfaiye çalışanı, Çin medyasına demecinde, “sürekli yağan yağmur, parçalanan otoyoldan dolayı ortaya çıkan yıkım ve çamura dönmüş toprak” nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlaştığını ve bu durumun, “arama kurtarma görevini yerine getiren personel için risk oluşturduğunu” söyledi.

Haberde, kurtarma ekiplerinin bölgeyi 10 sektöre böldüğü; köpekler ve yaşam tespit cihazlarıyla arama yapıldığı belirtildi. Dozerler ve vinçler de yardım için bölgeye getirildi.

Çökme, ormanlık alanda büyük bir iz bıraktı. Görgü tanıkları yerel Çin medyasına, çökmeden hemen önce “arkalarında yüksek bir ses duyduklarını ve az önce geçtikleri yolda geniş bir çukur açıldığını” gördüklerini söylediler.

Yarığa düşen araçların bir kısmının yanmış olması, ve yarıktan yükselen duman dikkat çekti.

Karayolunun çöktüğü ilçeye son dört hafta içinde çok fazla yağmur yağdı; bu rakam geçen yıl düşen yağmurların dört katından fazla. Meizhou'daki bazı köyleri Nisan ayı başında sel bastı, ve şehir son günlerde şiddetli yağmur gördü.

Guangdong eyaletinin bazı bölgelerinde son iki hafta içinde rekor düzeyde yağmur ve selin yanı sıra dolu yağışı da görüldü. Geçtiğimiz hafta sonu eyaletin başkenti Guangzhou'da bir hortum beş kişinin ölümüne neden oldu.