Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Güneş sisteminde yalnızca Titan ve Dünya'nın paylaştığı bazı olağanüstü ortak özellikler olduğunu belirten NASA, şunları söyledi:

"Titan, güneş sisteminde benzersizdir. Dünya dışında nehirleri, gölleri ve denizleri olan tek gezegendir. Ama bu göller sudan ziyade 'hidrokarbon', etan ve metan gibi moleküllerden oluşuyor..."