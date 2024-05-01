Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun, Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin fotoğrafını çektiğini duyurdu, ancak görüntülenen gök cismi tıpa tıp Dünya'ya benziyordu. Peki, fotoğrafı çekilen ve 'Dünya'nın ikizi' olarak adlandırılan bu uydunun tam konumu neresi ve göze çarpan özellikleri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2024 Çarşamba, 13:00
Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı.

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Pek çok insan, oldukça bulanık olan görüntüdeki gezegenin, aslında söylendiği gibi bir uydu gezegen değil, bizzat Dünya'nın ta kendisi olduğunu düşündü.

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Pek çok kişi ise uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle öngörülerini paylaşıyordu.

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Sputnik'te yer alan habere göre, daha sonra yapılan açıklamada, görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu açıklandı.

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Güneş sisteminde yalnızca Titan ve Dünya'nın paylaştığı bazı olağanüstü ortak özellikler olduğunu belirten NASA, şunları söyledi:

"Titan, güneş sisteminde benzersizdir. Dünya dışında nehirleri, gölleri ve denizleri olan tek gezegendir. Ama bu göller sudan ziyade 'hidrokarbon', etan ve metan gibi moleküllerden oluşuyor..."

Dünya'nın ikizi bulundu! Bulutlar, göller ve mevsimler var...

Açıklama şöyle devam etti:

"Webb tarafından görülen iki bulut, Titan'ın yaz sonlarında, Güneş'in yüzeyini ısıttığı dönemde kuzey yarımkürede bulutların oluştuğuna dair uzun süredir savunulan tahminleri doğruluyor. Keck Gözlemevi tarafından yapılan takip gözlemleri de bulutları ortaya çıkardı ve mevsimsel hava durumunu doğruladı..."

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