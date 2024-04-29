İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
İlk bakışta, en fazla 30'lu yaşlarda olduğunu düşüneceğiniz bu adam, tamı tamına 58 yaşında ve genç görünmesinin sırrı, yaşam tarzında gizli.
58 yaşında olmasına rağmen sahip olduğu genç görünüm nedeniyle son zamanlarda sosyal medyada popüler olan Chuando Tan, 1966 yılında Singapur'da doğdu.
1980'li yıllarda modellik; 90'larda ise pop şarkıcılığı yaptığı biliniyor. Bugünlerde ise profesyonel düzeyde fotoğrafçılıkla ilgileniyor.
Görünümünde 'genetik' aktarımın önemli bir rolü olduğunu düşünüyor. Kendisi itiraf etmese de 'küçük operasyonlar' geçirmiş olma olasılığı göz ardı edilmiyor.
EGZERSİZ RUTİNİ
Yaklaşık 80 kg ağırlığındaki Tan, haftada 4 veya çok meşgulse en az 3 kez, kas kütlesini artırmak ve bağları güçlendirmek için kuvvet antrenmanı yapıyor. Bu aktiviteye 30 dakikadan fazla zaman ayırmıyor.
Kuvvet antrenmanını her zaman kardiyo takip ediyor; ancak dizindeki sakatlık nedeniyle bugünlerde koşmuyor. Bunun yerine, koşu bandında hızlı bir şekilde yürüyor.
Bunun dışında, hemen her akşam bir yüzme havuzuna gidiyor ve orada yaklaşık bir saat yüzüyor. Yaşamı boyunca oldukça sağlıklı ve formda bir yaşam sürdürdüğünü söylüyor.
NE KULLANIYOR, NE KULLANMIYOR?
Cilt bakımı yaptırmadığını, takviye almadığını, performans arttırıcı ilaçlar veya anabolik steroidler kullanmadığını söyleyen Tan, "Hassas bir cildim var, bu yüzden sadece 'yüz yıkama jeli ve nemlendirici krem' kullanıyorum" diyor.
Ancak, gri saçları nedeniyle saç boyası kullandığını itiraf ediyor... Buna rağmen, sayısız estetik ameliyat geçiren pek çok kişiden daha genç görünüyor...
NASIL BİR DİYET UYGULUYOR?
Tan, "ne yerseniz osunuz" ilkesine bağlı kalıyor; sağlık durumu ve görünümünün yüzde 70'inin yediği yemeğe, yüzde 30'unun da egzersizlere bağlı olduğuna inanıyor.
Diyetini, "yüksek proteinli geleneksel fitness diyeti" olarak tanımlıyor. Kahvaltıda 'dördünün sarıları alınmış 6 tam yumurta ve başta avokado olmak üzere biraz meyve ve bir bardak süt' tüketiyor.
Gün içinde ise yumurtanın yanı sıra 'tavuk, pilav, ızgara sebze ve balık yiyor; balık çorbası ve su' tüketiyor.
Sigara, alkol, kahve veya çay kesinlikle kullanmıyor. Ancak dondurmadan da vazgeçemiyor... Akşam yemeğinde 'taze yeşilliklerden yapılmış salata' yiyor ve bol su içiyor.
UYKU DÜZENİ
Tan, gece 23.00'ten önce yatmaya özen gösteriyor ve her gün, güneşin doğuşuyla kalkıyor. İyi bir uyku çekebilmek için de yatmadan 5-6 saat önce yemek yemeyi bırakıyor.
Tan, bu uyku disiplininden gördüğü faydayı şu sözlerle özetliyor:
"Bana inanın, erken yatmaya değer. Gece çalışmak yerine yeterli ve kaliteli bir uyku çektiğinizde, gün içinde daha fazla şey yapabilecek enerjiyi kendinizde bulacaksınız...
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