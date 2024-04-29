İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

Diyetini, "yüksek proteinli geleneksel fitness diyeti" olarak tanımlıyor. Kahvaltıda 'dördünün sarıları alınmış 6 tam yumurta ve başta avokado olmak üzere biraz meyve ve bir bardak süt' tüketiyor.

Gün içinde ise yumurtanın yanı sıra 'tavuk, pilav, ızgara sebze ve balık yiyor; balık çorbası ve su' tüketiyor.