Çin'de reşit olmayan internet kullanıcısı sayısı 191 milyon oldu
Çin'de yasal yaşı sınırı olarak kabul edilen 14 yaşın altındaki internet kullanıcı sayısı 191 milyon kişi olarak açıklandı.
Çin'de Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, ülkede reşit olmayan internet kullanıcılarının sayısı 2021'de 191 milyona ulaştı.
Bu istatistik, reşit olmayan Çinlilerin yüzde 96,8'inin internete erişebildiğini gösteriyor.
Çin Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi ve Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından ortaklaşa yayınlanan rapor, kentsel ve kırsal kesimden gruplar arasında internet erişim oranındaki uçurumun 2021'de genel olarak kapandığını ortaya koydu.
Video platformlarının reşit olmayanlar için önemli bir bilgi kaynağı haline geldiğini belirten rapora göre, bu yaş grubundakilerin dahil olduğu siber güvenlik olaylarının oranı 2020'ye kıyasla azaldı ve Çin'in siber güvenliği sürekli gelişme kaydetti.
Rapordaki veriler, eyalet düzeyindeki 31 bölgede bulunan ilk, orta, lise düzeyindeki okullar ile meslek lisesi öğrencilerini kapsıyor.
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