Çin'in iki ayrı görevdeki altı astronotu uzayda buluştu
Üç astronot diğer üç astronotla buluştu. Bu tarihi buluşmayla yörüngedeki uzay laboratuvarında çalışan astronot sayısı ilk kez altıya çıktı.
Çin'in Shenzhou-15 uzay aracındaki üç astronot ülkenin uzay istasyonuna giriş yaparak diğer üç astronotla buluştu. Bu tarihi buluşmayla yörüngedeki uzay laboratuvarında çalışan astronot sayısı ilk kez altıya çıktı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Shenzhou-14 mürettebatının komutanı Chen Dong, Beijing saatiyle 07.33'te giriş kapağını açtı. Uzay istasyonunda bulunan üç astronot, yeni gelenlere sarılarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.
Daha sonra grup, elleriyle "her şey yolunda" işareti yapıp hep birlikte "Çin'in uzay istasyonunu sabırsızlıkla beklemeye değer" diyerek fotoğraf çektirdi.
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