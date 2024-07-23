Çin'de tarihi 'Filistin' toplantısı: 14 örgütü bir araya getirdiler

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:53

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:55

Çin'in başkenti Pekin, tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Başta El Fetih ve Hamas olmak üzere farklı ideolojilere sahip Filistinli gruplar, Çin hükümeti aracılığında yapılan müzakereler kapsamında, aralarındaki husumetlere son vererek, bir 'ulusal birlik hükümeti' kurma yönünde anlaşma sağladı.

Toplantıya katılan gruplar:

El Fetih (Filistin Kurtuluş Örgütü), Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı, Filistin Demokratik Birlik (FIDA), Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi, Filistin Arap Cephesi ve Halk Kurtuluş Savaşçıları (Kuvvetler).

Uzmanlara göre, Çin’in arabulucuğunu yaptığı anlaşma, Pekin’in Ortadoğu'daki siyasi gücünü pekiştiriyor.

Çin geçen yıl, İran ve Suudi Arabistan arasında gerçekleştirdiği başarılı arabulucuk çalışmalarıyla öne çıkmıştı.

HAMAS YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, 21-23 Temmuz tarihleri arasında Pekin'de düzenlenen görüşmelerin sonucunda, Filistinli grupların anlaşmaya vardığını ve Pekin Beyannamesi’ni imzaladıklarını duyurdu.

Üst düzey Hamas yetkilisi Hüsam Bedran, Pekin Beyanname’sinin en önemli maddesinin "Filistinlileri temsil edecek bir ulusal birlik hükümetinin kurulması" olduğunu söyledi.

Bedran, beyanname ile ilgili olarak “bu anlaşma, halkımızın özellikle Gazze’de yaşanan bir soykırım savaşıyla yüzleştiği önemli bir dönemde geldi” açıklamasını yaptı ve anlaşmanın “Filistin ulusal birliğinin sağlanmasına yönelik olumlu bir adım” olduğunu belirtti.

Bedran, kurulacak ulusal birlik hükümetinin “Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin günlük işlerini yürüteceğini, yıkılan şehirleri yeniden inşa edeceğini ve gelecek seçimler için sağlıklı bir ortam hazırlayacağını” söyledi.

ÇİN'İN YOL HARİTASI

Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana bir Hamas heyeti, ilk kez Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Rakip gruplar Hamas ve El Fetih ilk kez Nisan ayında Pekin'de bir araya gelmişti. Filistin siyasetinin iki büyük partisi, yaklaşık 17 yıl süren anlaşmazlıkların ardından, birleşik bir Filistin hükümeti için atılabilecek adımları görüştü.

Hamas militanları, 2007 yılında yaşanan çatışmaların ardından El Fetih'i Gazze'den kovmuş, böylelikle El Fetih ve Hamas arasındaki husumet onarılamaz hale gelmişti.

Çinli yetkililer, Filistin’in bağımsızlığını savunmanın yanında, ayrıca bir çok ülkenin katılımıyla geniş çaplı bir İsrail – Filistin barış konferansı düzenlemek istiyor.