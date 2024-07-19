Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Filistin topraklarındaki politikaları yasadışı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:27

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarındaki politika ve uygulamalarının, 'bu toprakların büyük bir bölümünün ilhakı' anlamına geldiğini belirtti. Mahkemede bir yargıç tarafından okunan açıklamada, 'İsrail politikalarının Filistinlilerin özerklik hakkını ihlal ettiği' vurgulandı.

Tüm devletlerin, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini tanımama yükümlülüğü olduğunun altını çizen Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarının işgali nedeniyle verdiği zararlar için 'tazminat ödemesi gerektiğini' belirtti.

Mahkeme ayrıca, İsrail'in 'tüm yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini' söyledi. Ayrıca, İsrail'in 'işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirme yükümlülüğü olduğunu' belirtti.

REFERANS NOKTASI OLUŞTURABİLİR

Bu karar, uluslararası toplumun Filistinlilerin haklarını koruma ve İsrail'in yasa dışı uygulamalarını durdurma konusundaki taleplerini destekler nitelikte.

Uluslararası Adalet Divanı’nın bu tavsiyeleri, gelecekteki diplomatik ve hukuki süreçler için önemli bir referans noktası oluşturabilir.

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