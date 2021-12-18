Çin'de yaşayan en yaşlı kişi hayatını kaybetti

18 Aralık 2021 Cumartesi, 10:55

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi yetkilileri, Çin'in en yaşlı kişisi olan Alimihan Seyiti'nin perşembe günü 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaşgar ilinin Shule ilçesi tanıtım departmanına göre, Shule ilçesine bağlı Komuxerik kasabasında yaşayan Alimihan Seyiti, 25 Haziran 1886 tarihinde doğdu.

Alimihan Seyiti, Çin Gerontoloji ve Geriatri Birliği tarafından 2013 yılında Çin'in yaşayan en yaşlı kişileri listesinde ilk sırayı aldı.

UZUN ÖMÜRLÜLER KASABASI

Alimihan'ın, ölene dek sade, düzenli bir günlük yaşam sürdüğü ve öğünlerini hep zamanında yediği belirtildi.

Komuxerik'in, 90 yaşın üstünde birçok kişinin bulunduğu "uzun ömürlüler kasabası" olarak bilindiği ifade edildi.

Yerel hükümetin, 60 yaşın üstündekiler için sözleşmeli doktor, ücretsiz yıllık sağlık kontrolü ve yaşlılık maaşı gibi hizmetler sunduğu öğrenildi.