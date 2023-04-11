Çin'de yeni yapay zeka ürünlerine 'güvenlik değerlendirmesi'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:46

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:46

Çin'de, ülkenin internet düzenleyici kurumu Siber Uzay İdaresi tarafından, geliştirilen tüm yeni yapay zeka ürünlerine yönelik "güvenlik değerlendirmesi" yasa tasarısı sunuldu.

AFP'de yer alan habere göre, "Üretken Yapay Zeka Hizmetleri için İdari Tedbirler" olarak adlandırılan yasa tasarası, "üretken yapay zeka teknolojisinin sağlıklı gelişimini ve standartlaştırılmış uygulamasını" sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Yasa tasarısında, "Üretken yapay zeka ürünlerini kullanan halka hizmet sunmadan önce, ulusal internet düzenleme departmanları aracılığıyla bir güvenlik değerlendirmesi için başvurulacaktır" ifadesi yer aldı.

Tasarıya göre, üretilen içerik "Temel sosyalist değerleri yansıtmalı ve devlet iktidarını yıkmaya yönelik içerik içermemeli. Terör veya aşırılık yanlısı propaganda bulunmamalı. Etnik nefret veya ekonomik ve sosyal düzeni bozabilecek diğer içerikler" içermemelidir.