Çin'den ABD, İngiltere, Avusturya güvenlik paktına tepki

16 Eylül 2021 Perşembe, 16:28

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison tarafından Çarşamba günü duyurulan AUKUS girişimi Çin'in tepkisine yol açtı. Plana göre üç ülke, "Avustralya'yı konvansiyonel silahlara sahip bir nükleer denizaltı filosu ile donatmak için" 18 ay sürecek istişareler sürecine başlayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada Washington, Londra ve Canberra yönetimleri arasındaki AUKUS anlaşması için "son derece sorumsuzca" yorumunu yaptı. Zhao ayrıca, "Avustralya'yı nükleer denizaltılarla silahlandırma planı bölgesel barışı ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor ve silahlanma yarışını yoğunlaştırıyor" dedi.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği ise ülkelerin, "üçüncü tarafların çıkarlarını hedef alan veya onlara zarar veren dışlayıcı bloklar oluşturmamaları" gerektiğini söylerken ABD, İngiltere ve Avustralya'ya "Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik önyargıları canlandırmamalarını" tavsiye etti.