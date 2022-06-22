Son Dakika, Sri Lanka'da ekonomi çöktü

22 Haziran 2022 Çarşamba, 11:48

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin aylarca gıda, yakıt ve elektrik kıtlığının ardından "çöktüğünü" söyledi.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, parlamentoya yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz tamamen çöktü. Yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde çok daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Washington Post'un haberine göre, aynı zamanda ekonomi bakanı olan Wickremesinghe, Sri Lanka petrol şirketinin ağır borçlar nedeniyle nakit ödemeyle dahi ithal yakıt satın alamadığını açıkladı.

Ayrıca hükümetin durumu tersine çevirme şansını kaçırdığını ifade ederek "Şu anda dibe doğru olası bir düşüşün işaretlerini görüyoruz" dedi