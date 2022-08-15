Çin'den ABD'ye 'Afganistan' mesajı: Başarısız oldu, bundan ders almadı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Afganistan'da "başarısız" olduğunu belirterek, bundan "ders almadığını" dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Wang Wenbin, ABD'nin Afganistan'da başarısız olduğunu, ancak bundan açıkça ders almadığını, Washington'un "demokrasi ve insan haklarını koruma" bahanesiyle dünya çapında "siyasi müdahale ve manipülasyon yapmaya" devam ettiğini söyledi.
Wang, "20 yıl önce Afganistan'ı işgal eden ABD ordusu, bir yıl önce alelacele Kabil'den ayrıldı. Kabil'den ayrılışı, Amerikan demokratik dönüşümünün başarısızlığıdır" dedi.
Wang, ABD Afganistan'da "başarısız" olduğunu dile getirerek, "Sadece Afganistan'ın 7 milyar dolarlık döviz varlıklarını bloke etti ve ülkenin kalkınması ve yeniden inşası için engeller yarattı" dedi.
Wang ayrıca, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, Amerika Birleşik Devletleri, sözde demokrasi ve insan hakları sloganı altında, kendi jeopolitik amaçlarına hizmet etmek için her yeri işgal etti ve müdahale etti, bölünmeyi ve çatışmayı kışkırttı ve uluslararası toplum buna evrensel olarak karşı çıktı" diye konuştu.
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