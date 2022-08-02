Çin'den ABD'ye gözdağı: Uçak gemileri denize açıldı
Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemileri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti öncesinde denize açıldı.
Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait iki uçak gemisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti öncesinde denize açıldı.
Zhongguo Shibao gazetesinin haberine göre , "Liaoning" ve "Shandong" adlı uçak gemileri, kısa süre önce ülkenin doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Sanya limanından ayrıldı.
Gemilerin limandan ayrılış tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 1-4 Ağustos tarihleri ??arasında Bohai Körfezi'nde ve 2-6 Ağustos tarihleri ??arasında Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikatlar icra ediyor.
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