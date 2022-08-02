Çin'den ABD'ye gözdağı: Uçak gemileri denize açıldı

Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemileri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti öncesinde denize açıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 11:34
Çin'den ABD'ye gözdağı: Uçak gemileri denize açıldı
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Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait iki uçak gemisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası bir Tayvan ziyareti öncesinde denize açıldı.

Zhongguo Shibao gazetesinin haberine göre , "Liaoning" ve "Shandong" adlı uçak gemileri, kısa süre önce ülkenin doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Sanya limanından ayrıldı.

Gemilerin limandan ayrılış tarihine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 1-4 Ağustos tarihleri ??arasında Bohai Körfezi'nde ve 2-6 Ağustos tarihleri ??arasında Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikatlar icra ediyor.


Çin ABD tayvan

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