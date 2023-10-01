Çin'den ABD'ye sert sözler: 'Yalan imparatorluğu'

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yayımladığı bir raporda Pekin’i siber saldırılar sonucu bilgi manipülasyonu yapmakla suçlaması üzerine açıklama yaparak, ABD’yi “gerçek bir yalan imparatorluğu” olarak tanımladı.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:16
Çin'den ABD'ye sert sözler: 'Yalan imparatorluğu'
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ABD’nin Çin’i bilgi manipülasyonu çabalarına her yıl milyarlarca dolar para akıtmakla suçladığı bir raporu yayımlaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yayımlanan raporun gerçekleri göz ardı ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Gerçekler, ‘ABD’nin tam bir yalan imparatorluğu’ olduğunu defalarca kanıtlandı” ifadeleri yer aldı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir raporda, Çin'in sansür, veri toplama ve yabancı haber kaynaklarını gizli satın alma yoluyla küresel medyayı manipüle ettiği belirtilmiş, temmuz ayında ise Microsoft ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çinli hacker grubunun ABD devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu en az 25 kurumun e-mail hesaplarına sızdığı bildirilmişti. 


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