Amazon Prime Gaming için ekimde ücretsiz verilen oyunlar

Amazon Prime Gaming için ekim ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar açıklandı. Oyunlar hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:53
Amazon Prime Gaming için ekimde ücretsiz verilen oyunlar
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Amazon Prime Gaming için de Epic Games'in yaptığı ve Game Pass tarafında sunulan ücretsiz oyunlar bulunuyor. Peki bu ay Amazon Prime Gaming tarafında hangi oyunlar ücretsiz oldu?

AMAZON PRIME GAMING EKİM OYUNLARI

Amazon Prime adı altında tek bir abonelik ile farklı hizmetler sunuyor. Onlardan biri de Gaming oluyor. Prime aboneliğinde ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming yer alıyor.

Amazon Prime Gaming tarafında da oyunculara ücretsiz bazı oyunlar sunuluyor. İşte ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar:

  • GRUNND- 5 Ekim
  • Ghostwire: Tokyo- 5 Ekim
  • The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition- 12 Ekim
  • Monster Prom 2: Monster Camp- 12 Ekim
  • The Textorcist- 19 Ekim
  • Super Adventure Hand- 26 Ekim

Player Alanı
Amazon Prime Gaming Amazon Prime Gaming ekim ayı Amazon Prime Gaming ekim ayında verilen oyunlar

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