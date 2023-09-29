Amazon Prime Gaming için ekimde ücretsiz verilen oyunlar
Amazon Prime Gaming için ekim ayında ücretsiz olarak verilecek oyunlar açıklandı. Oyunlar hangileri?
Amazon Prime Gaming için de Epic Games'in yaptığı ve Game Pass tarafında sunulan ücretsiz oyunlar bulunuyor. Peki bu ay Amazon Prime Gaming tarafında hangi oyunlar ücretsiz oldu?
AMAZON PRIME GAMING EKİM OYUNLARI
Amazon Prime adı altında tek bir abonelik ile farklı hizmetler sunuyor. Onlardan biri de Gaming oluyor. Prime aboneliğinde ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming yer alıyor.
Amazon Prime Gaming tarafında da oyunculara ücretsiz bazı oyunlar sunuluyor. İşte ekim ayında ücretsiz sunulan oyunlar:
- GRUNND- 5 Ekim
- Ghostwire: Tokyo- 5 Ekim
- The Coma 2: Vicious Sisters Deluxe Edition- 12 Ekim
- Monster Prom 2: Monster Camp- 12 Ekim
- The Textorcist- 19 Ekim
- Super Adventure Hand- 26 Ekim
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Gezi davasında karar!
- AYM'den ek MTV kararı!
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- Sel, yıldırım, su baskını...
- Canan Karatay'dan erkeklere kötü haber
- Yaşanan feci olayda yeni gelişme!
- AKOM'dan son durumu aktardı