Çin'den ABD'ye sert tepki

16 Eylül 2022 Cuma, 14:41

Çin Devlet Konseyi'nin Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian Perşembe günü, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan sözde "2022 Tayvan Politikası Yasası"na sert şekilde tepki gösterdi.

Sözcü Zhu, bazı ABD senatörlerin yasa tasarısını savunarak tek-Çin ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisindeki taahhütleri ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Zhu, bu hareketin ABD tarafının verdiği resmi taahhüdünü ihlal ettiğini ve Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı açık bir provokasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü Zhu, yanlış bilgilendirme ve provokasyonla dolu bu tasarıyla, Çin'i Tayvan ile kontrol altına almaya, Tayvan sorununda köklü yıkıcı bir etki yaratmaya, Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelini yıkmaya ve Çin'in yeniden birleşmesini ve ulusal yeniden canlanmasını engellemeye çalışıldığını belirtti. Tasarının apaçık kötü niyetli bir yasa olduğunu söyleyen Zhu, bazı ABD senatörlerini Tayvan sorunuyla ilgili yanlış sözleri ve eylemleri durdurmaya, tek-Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerine uymaya ve ABD hükümetinin "Tayvan bağımsızlığını" desteklememe konusundaki resmi taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

Zhu ayrıca, Tayvan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, ABD desteğini ve diğer dış güçlerin desteğini isteyerek "Tayvan bağımsızlığı" peşinde koşma hayalinden vazgeçmeleri konusunda uyardı.