Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi: Mevcut gerilimler tamamen kendisinden kaynaklı

05 Ağustos 2022 Cuma, 15:01

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua Chunying, ismi açıklanmayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Tayvan hakkındaki açıklamalarını "tipik ABD küstahlığı ve hegemonyacılığının bir yansıması" olduğunu söyleyerek eleştirdi.

Basında çıkan haberlere göre, ABD'li yetkili Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki statükoyu değiştirmek amacıyla kullandığını söyledi.

Hua, ABD'li yetkilinin "siyaha beyaz" dediğini ve "hırsızın hırsız var diye bağırması" gibi davrandığını söyledi.

Hua ayrıca, Tayvan Boğazı'nın her iki tarafının da tek ve aynı Çin'e ait olduğunun çok net olduğunu ve Tayvan'ın Çin topraklarının bir parçası olduğunu söyledi.

'ABD, ÇİN'İN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETTİ'

Hua Chunying, ABD'nin provokasyonlar yapmak için ayrılıkçı "Tayvan bağımsızlığı" güçleriyle işbirliği yaptığını ve Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerin temel nedeninin bu olduğunu söyledi.

Hua, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ABD hükümetinin Tayvan sorunuyla ilgili Çin'e verdiği sözleri ciddi şekilde bozduğunu, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları çiğnediğini, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Hua, "Tayvan Boğazı'ndaki gerilimlerden kim sorumlu?" diyerek, Çin'in defalarca Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin ciddiyetine vurgu yaptığını ve bunun neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar için ABD'nin tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini açıkça belirttiğini ifade etti.

Hua ayrıca, önce ABD kesiminin provokasyon yaptığını, Çin'in ise kendini savunmak zorunda kaldığını belirtti.

'GERİLİMLER TAMAMEN ABD KAYNAKLI'

Hua Chunying, 25 sene önce ABD tarafından yapılan "haksız eylemlerin" Pelosi'nin ziyaretini savunmak için bir emsal teşkil etmediğini, kaldı ki bunun ABD'nin Tayvan sorununda hatasını tekrarlaması için bir bahane olamayacağını söyledi.

Hua, Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin bir neticesi olarak Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gerilimlerin tamamen ABD'nin kendisinden kaynaklı olduğunu söyleyerek, ABD tarafının Tayvan Boğazı'nda gerçekten barış ve istikrarı korumak istiyorsa en önemli noktanın hem sözde hem de eylemde tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütlere kesinlikle uymak olduğunu da sözlerine ekledi.