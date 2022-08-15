Çin'den ABD'ye 'Tayvan' uyarısı: Yanlış yönde ilerlemeyi bırakın
Çin, ABD'yi, Tayvan konusunda "yanlış yönde" ilerlemeyi bırakması için uyardı.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin, Tayvan konusunda "yanlış yönde" ilerlemeyi bırakması gerektiğini söyledi.
Zhang Jun, "Nancy Pelosi'nin gezisinden ders almalılar ve yanlış yöne gitmeyi bırakmaları gerektiğini anlamalılar" dedi.
Zhang, "Tayvan'da kimin kışkırtma yaptığını, statükoyu kimin ihlal ettiğini ve sorun yaratmaya çalıştığını tüm dünya açıkça görüyor" ifadelerini kullandı.
'ALDIĞIMIZ TEDBİRLER HAKLI VE MEŞRUDUR'
Zhang Jun, Çin'in "egemenliğini ve toprak bütünlüğünü" korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Zhang, uygulanan yaptırımlara ve tatbikatlara değinerek "Bunlar, bu tür provokatif eylemlere karşı aldığımız karşı tedbirlerin haklı ve meşru olduğunu da açıkça göstermektedir" dedi.
ABD'li Senatör Ed Markey başkanlığındaki beş kişilik heyet, Tayvan'ı ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu.
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