Çin'den ABD'ye tehdit: Çin'i gücendirenler cezalandırılacak
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan ziyaretine ilişkin "Çin'i gücendirenlerin cezalandırılacağını" söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında açıklamalarda bulundu.
Wang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin "tam bir saçmalık" olduğunu ve "ateşle oynayanların bu ateşle yok olacağını ve Çin'i gücendirenlerin cezalandırılacağını" söyledi.
Wang, ABD'nin "demokrasi" kisvesi altında Çin'in egemenliğini "ihlal ettiğini" dile getirdi.
Wang, "Tayvanlı Tsai Ing-wen ve diğerleri, ABD'nin paltosuna biniyor ve Çin ulusunun asil davasına karşı hareket ediyor" ifadelerini kullandı.
Wang ayrıca, Tayvan ve ABD'nin Çin'e karşı adımlarına değinerek, "Bu sapkın eylemler, tek Çin ilkesine ilişkin uluslararası uzlaşmayı ve Tayvan'ın anavatana geri döneceğine ilişkin tarihsel eğilimi değiştirmeyecek" dedi.
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