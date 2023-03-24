Çin'den ABD'ye uyarı: provokatif davranışlarından vazgeç!
Çin Savunma Bakanlığı, ABD güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Xisha Adaları açıklarındaki karasularına tekrar girmesi üzerine ABD'yi uyardı.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD güdümlü füze destroyeri USS Milius'un Cuma günü Çin'in Xisha Adaları açıklarındaki karasularına tekrar girmesi üzerine, ABD'den provokatif davranışlarına son vermesini istedi.
Tan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Cephesi Komutanlığı'nın USS Milius'u yasalara uygun şekilde izleyip takip ettiğini ve uyarıda bulunduğunu söyledi. ABD'nin Çin karasularına izinsiz girişinin, Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verdiğini, ayrıca Çin'in egemenlik ve güvenliğinin yanı sıra uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Tan, ABD tarafının provokasyonunu sürdürmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı. Tan, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin'in ulusal egemenliği ve güvenliğinin yanı sıra Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için gereken bütün tedbirleri alacak" dedi.
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