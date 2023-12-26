Çin'den, beş ülkeye "sınır aşan suçlarda işbirliği" çağrısı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 08:34

Güncelleme: 26.12.2023 - 08:34

Çin Başbakan Li Çiang, Çin, Vietnam, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Tayland'ın yer aldığı Lacang-Mekong İşbirliğinin (LMC) 4. Liderler Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Li'nin, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing ile eş başkanlığını yaptığı toplantıya, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh katıldı.

Konuşmasında bölge ülkelerinin ortak, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenlik için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Li, "Ortak güvenlik yönetimimizi güçlendirmeli, Mekong Deltası'ndaki asayiş operasyonlarını derinleştirerek kumar ve dolandırıcılık gibi siber suçların başını ezmeliyiz" ifadesini kullandı.

Çin'in son dönemde bölgede vatandaşlarını hedef alan sınır aşan suçlarla mücadele çabalarına verdiği gözleniyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ağustosta yayımladığı rapora göre Myanmar'da 120 bin, Kamboçya'da 100 bin Çin vatandaşının insan kaçakları ve suç şebekelerinin elinde çevrimiçi dolandırıcılık faaliyeti yürütmeye zorlandığı tahmin ediliyor.

Pekin yönetimi, Myanmar'ın kuzeyinde yoğunlaşan suç faaliyetleriyle mücadele için sınır aşırı işbirliği artırırken Myanmar makamları, eylülden bu yana aralarında şebeke liderlerinin finansörlerin olduğu 31 bin şüpheliyi Çin'e iade etmişti.