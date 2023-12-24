ABD Büyükelçiliği'nden şehitler için taziye
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şehitler için taziye yayımladı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.”
ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle… pic.twitter.com/IqQooYK1CB— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) December 24, 2023
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