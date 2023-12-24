ABD Büyükelçiliği'nden şehitler için taziye

Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:49

Güncelleme: 24.12.2023 - 15:49

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şehitler için taziye yayımladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.”