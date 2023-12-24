ABD Büyükelçiliği'nden şehitler için taziye

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 15:49
ABD Büyükelçiliği'nden şehitler için taziye
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şehitler için taziye yayımladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.”


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