Çin'den BM çıkışı: Amaç ve ilkelerini kararlı şekilde destekliyoruz
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve BM'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı temel rolü kararlı biçimde desteklediğini söyledi.
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