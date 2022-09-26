Çin'den BM çıkışı: Amaç ve ilkelerini kararlı şekilde destekliyoruz

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini ve BM'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı temel rolü kararlı biçimde desteklediğini söyledi.

Xinhua
26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:04
Çin'den BM çıkışı: Amaç ve ilkelerini kararlı şekilde destekliyoruz
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