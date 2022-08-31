Çin'den eski Sovyet lideri Gorbaçov'un ailesine başsağlığı mesajı
Çin, dün gece mMoskova'da 91 yaşında hayatını kaybeden eski Sovyet lideri Gorbaçov'un ailesine başsağlığı mesajı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, eski Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.
Sözcü Cao, yaptığı açıklamada, Gorbaçov'un Çin ile eski Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin normalleşmesine olumlu katkı sağladığını belirtti.
Eski Sovyet lideri ağır ve uzun bir hastalık sürecinden sonra dün gece Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.
1985’ten 1991’e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.
1990’da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar bu görevi yürütmüştü.
Gorbaçov’un 25 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.
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