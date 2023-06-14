Çin'den Filistin sorununun çözümü için üç öneri

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede Filistin sorununun çözümü için üç öneri sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:51
Çin'den Filistin sorununun çözümü için üç öneri
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Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede Filistin sorununun çözümü için üç öneri sundu.

CCTV'nin aktardığına göre Şi, "İlk olarak, Filistin meselesinin temel çözümü 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına dayanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Şi, "İkinci olarak, Filistin ekonomisinin ihtiyaçlarının yanı sıra Filistin halkının geçiminin sağlanması ve uluslararası toplumun insani yardım alanı da dahil olmak üzere ülkenin kalkınması için Filistin'e yardımlarını arttırması gerekmektedir" dedi.

Şi, son olarak, "Üçüncü olarak, barış görüşmelerini doğru yolda sürdürmeliyiz" diye konuştu.


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