Çin'den Japonya'ya önleme: Savaş uçakları uyarıldı
Japon savaş uçaklarının, Çin'e ait İHA'lar tarafından uyarıldı.
Japon Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının, Çin'e ait İHA'lar tarafından uyarıldığı bildirildi.
Yomiuri gazetesine göre, Japon savaş uçakları, güney Okinawa eyaletindeki Sakishima Adaları üzerinde uçan Çin'e ait iki insansız hava aracı (İHA) tarafından uyarıldı.
Çin'e ait bir İHA ve bir kamikaze İHA'nın, Doğu Çin Denizi'nden Sakishima Adaları yakınında Pasifik Okyanusu'na farklı zamanlarda girdiği, ancak aynı rota boyunca hareket ettiği bildirildi.
İHA'ların, Japon savaş uçaklarını Çin hava sahası sınırında uyardığı belirtildi.
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