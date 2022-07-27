Çin’den Kırgızistan’a savunma yardımı: 7 milyon 400 bin dolarlık destek verecek

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:47

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, bakanlık tarafından yapılan ve planlanan faaliyetlere ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Ceenbek Kulubayev, Çin’in Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri’ne 50 milyon yuan (yaklaşık 7 milyon 400 bin dolar) değerinde destek vereceğini belirterek, bu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Şubat’ta Çin’e yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde sağlandığını hatırlattı.

Kulubayev askeri desteğin nasıl sağlanacağına ilişkin sorulan soru üzerine, “Ülkemizin nasıl bir başvuruda bulunacağına bağlı. Belki bu askeri teknik destek olacak. Bu konu daha tartışılacak” dedi.

ÇİN’DEN ZİYARET

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Sözcü Licien, Bakan Yi’nin 28-29 Temmuz tarihlerinde Özbekistan’da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağını kaydetti.