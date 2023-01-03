Çin'den kısıtlamalara tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'de hızla artan Covid-19 vakalarına karşılık Çin vatandaşlarına kısıtlama kararı alan ülkelere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 16:31
Çin'den kısıtlamalara tepki
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Çin'de, ekonomiyi sarsan ve yaygın protestolara yol açan "sıfır-Covid" politikasını kaldırma kararının ardından Covid-19 vakalarında aşırı artış yaşandı.

İtalya, Japonya, Hindistan, Fransa, Malezya ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ve ABD, Çin'den gelen ziyaretçilere kısıtlama getirdi. 

Reuters'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkelerin kısıtlama kararına tepki gösterildi.

ÇI·N dışı·şlerı· bakanlığı, "bazı ülkelerin çı·n'e yönelik giriş kısıtlamaları, bı·lı·msel temelden yoksun ve mantıksız" açıklamasında bulundu. 

Bakanlık, "bu tür uygulamalara kesı·nlı·kle karşıyız, gereklı· önlemlerı· alacağız" sözlerini açıklamasına ekledi. 


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