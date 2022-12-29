Küresel alarm: Çin'e kısıtlama

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:58

Çin'de, ekonomiyi sarsan ve yaygın protestolara yol açan "sıfır-Covid" politikasını kaldırma kararının ardından Covid-19 vakalarında aşırı artış yaşandı.

İtalya, Japonya, Hindistan, Fransa, Malezya ve Avrupa Komisyonu'nun (AP) ardından, ABD de Çin'den gelen ziyaretçilere kısıtlama getirdi.

ABD, Çin anakarasından gelen tüm yolcular için negatif Covid-19 testi talep edeceklerini duyurdu.

AFP'nin haberine göre, ABD'li üst düzey bir sağlık yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada "Çin'de Covid-19 bulaşmasındaki son hızlı artış, yeni varyantların ortaya çıkma potansiyelini artırıyor" dedi.

ABD'li yetkili, Pekin'in Çin'de dolaşımda olan varyantlar hakkında küresel veri tabanlarına yalnızca sınırlı veri sağladığını ve yeni vakalara ilişkin test ve raporlamaların da azaldığını söyledi.

İtalya, Çin'den gelen tüm ziyaretçiler için koronavirüs testlerini zorunlu hale getireceğini açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, bu önlemin "İtalyan nüfusunu korumak amacıyla virüsün herhangi bir varyantının gözetimini ve tanımlanmasını sağlamak için gerekli olduğunu" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, vatandaşlarını "korumak için uygun tedbirlerin alınmasını talep ettiğini" söylerken Paris yönetiminin de "Çin'deki durumun gelişimini" yakından izlediğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu, Çin'deki Covid vakalarının aşırı yükselişi karşısında AB devletleri tarafından "koordineli bir yaklaşım için olası tedbirleri" görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Pekin yönetimi, Covid-19'un ülkede hızla arttığını belirten haberlere ilişkin "Batı medyasının abartması, karalaması ve siyasi manipülasyonu" açıklamasında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada "Şu anda Çin'in salgın durumu öngörülebilir ve kontrol altında" dedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) geçen hafta artık Covid 19 sebebiyle ölenlerin günlük resmi sayısını açıklamayacağını söylemişti.